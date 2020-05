Área da saúde tem demanda de profissionais no Grande ABC

Miriam Gimenes



11/05/2020 | 09:27



Com a pandemia do novo coronavírus, a área da saúde é a única que possui ofertas de vagas, motivada pela alta demanda na contratação de profissionais. São 80 oportunidades no Grande ABC, com salários a partir de R$ 1.000, mas que podem chegar a R$ 4.500, dependendo da ocupação.

Todas os postos são da agência de recrutamento Luandre, que tem unidade em Santo André. Há demanda por auxiliar de rouparia, com remuneração mensal entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Já o auxiliar de farmácia recebe entre R$ 1.500 e R$ 2.000 e o auxiliar de enfermagem, entre R$ 2.000 e R$ 2.500.

Os técnicos de enfermagem em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) podem ganhar entre R$ 2.500 e R$ 3.000. Também há oportunidades para os cargos de enfermeiro júnior, para atuar em pronto socorro (salários entre R$ 3.000 e R$ 3.500) e de enfermeiro pleno, para trabalhar em unidade de internação. Nesta última opção, os salários variam entre R$ 4.000 e R$ 4.500.

“A demanda por profissionais capacitados do setor de saúde aumentou nacionalmente com objetivo de auxiliar os pacientes com a Covid-19 ou com suspeita de estarem infectados. A Luandre está usando sua expertise na seleção e recrutamento neste segmento para atender esta demanda, principalmente com profissionais temporários, com o máximo de cuidado e agilidade”, afirmou Fernando Medina, CEO da agência de recrutamento. Para ele, o principal desafio das empresas neste segmento está em como se preparar para reforçar a equipe de profissionais.

Para os profissionais que desejam se candidatar às oportunidades da Luandre no setor de saúde, as inscrições são feitas 100% on-line e gratuitas, pelo site www.candidato.luandre.com.br ou pelo aplicativo disponível para sistemas Android e iOS. As entrevistas e dinâmicas, antes presenciais, agora são feitas à distância.

É importante lembrar que por causa da pandemia, os centros públicos de emprego da região estão fechados.