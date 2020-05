Em live, Anitta manda recado à mãe e avó de Gui Araújo e Neymar pede música: Canta Me Namora

11/05/2020 | 09:11



O Dia das Mães não passou em branco para Anitta, que não comemorou a data com Miriam, a Mamitcha, mas mandou seu recado à ela através de um show ao vivo exibido nas redes sociais.

- Desejar um feliz Dia das Mães para todo mundo, inclusive para minha, que não está comigo hoje!, disse a cantora logo no início da live, em celebração a data no último domingo, dia 10.

Anitta surpreendeu o público com o repertório do show. Para quem esperava que ela cantasse seus hits, se deparou com a beldade comandando uma espécie de karaokê, onde famosos amigos e fãs apareciam no telão pedindo músicas de outros artistas. Para a mãe, Anitta cantou Amor I Love You, de Marisa Monte.

Ela, que passa a quarentena com seu novo affair, o apresentador Gui Araújo, também mandou um recado para a avó do rapaz:

- Vou mandar um beijo para a Dona Generosa, é a avó do Gui. que está lá em São Paulo assistindo! Dona Generosa, um beijo!, disse.

E também teve mensagem para a futura sogra, Rosana Cagnoto:

- Obrigada pela generosidade.

Anitta, que sabe muito bem como é ser cancelada na internet, riu de si mesmo antes que virasse alvo dos internautas por errar letra de Anunciação, música de Alceu Valença. A cantora atendeu pedido de Isis Valverde e comentou:

- Foi um lixo essa, gente. Desculpa, Isis. Reprovei no teste do karaokê... mas tudo bem, disse aos risos, afirmando ainda que achava difícil a letrada música.

Ela ainda aproveitou para elogiar Isis, que recentemente se tornou mãe de Rael:

- Ai, gente, é muito maravilhosa essa mãe. Quero ficar maravilhosa assim quando eu for mãe também!

A live ainda contou com participação de Neymar. O jogador de futebol, que já ficou com Anitta no Carnaval de 2019, agradeceu pela amizade da cantora e pediu uma música bem sugestiva:

- Parabéns pelo que você tá fazendo, obrigado por ter me chamado por fazer parte disso. Sou muito grato por ti, você sabe. Enfim, parabéns por tudo e que você continue ajudando muita gente. Sabe que eu sou seu fã. Meu pedido é Meu Namora, disse ele.

Anitta agradeceu e entregou que o craque fez uma doação para a live, que arrecadou doações para ajudar mães de família moradoras de favelas e periferias de todo Brasil:

- Obrigada Ney! Ele doou! Muito obrigado pela doação e pelo vídeo, Neymar!