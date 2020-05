Sthefany Brito revela que está grávida do primeiro filho e se declara para marido: Obrigada por embarcar comigo nessa jornada

11/05/2020 | 09:11



Pouco tempo depois de confirmar nas redes sociais que está novamente com o marido Igor Raschkovsky, após um breve tempo que passaram separados, Sthefany Brito surpreendeu mais uma vez e na noite do último domingo, dia 10, aproveitando as comemorações do Dias das Mães, ela revelou que está esperando o seu primeiro filho.

Com um álbum de fotos para lá de fofo, a atriz contou a novidade aos fãs:

Nem estou acreditando que estou escrevendo e vivendo esse momento, com lágrimas nos olhos, e o coração cheio de gratidão venho dividir com vocês a melhor notícia que já recebi na minha vida inteira... London e Montininho foram promovidos a irmãos mais velhos e eu (nem acredito) vou ser MAMÃE! Estamos GRÁVIDOS!! @igorraschkovsky Amor, obrigada por embarcar comigo nessa jornada! Te amamos papaizinho! E nesse Dia das Mães, (meu primeiro com baby no forninho) só desejo ser 1/10 da mãe que dona Sandra foi e é pra gente! Mãe, obrigada por tudo e mais do que nunca obrigada por estar vivendo junto comigo esse momento tão mágico!!!! Te amo demais! Feliz nosso dia!!! E feliz dia pra todas as mamães! As de coração, as de pet, as de sangue, as que criam, as que cuidam... #felizdiadasmaes.

Nos comentários, vários fãs se manifestaram, é claro. E dentre as parabenizações estavam também as de alguns famosos, como Milena Toscano, que escreveu:

Amigaaaa que felicidade ler essa notícia!!!!!! Aproveite cada momento e se prepare pra entrar no melhor papel da sua vida! Parabénsssss casal! Vocês merecem!

Fernanda Rodrigues também falou com a amiga, comemorando:

Vivaaaaaaa!!!

Felicidades à família, que está crescendo.