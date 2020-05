Estrela de Betty, a Feia, America Ferrera anuncia nascimento da filha

11/05/2020 | 09:11



O Dia das Mães foi mais emocionante para America Ferrera e o marido Ryan Piers. Isso porque os dois deram às boas-vindas à filha Lucia, que nasceu em 4 de maio de 2020, apesar de a estrela de Betty, a Feia ter compartilhado a notícia com seus fãs apenas no Dia das Mães, que rolou em 10 de maio. Junto com um clique segurando a mão da garotinha, ela escreveu.

Lucia Marisol Williams chegou em 4 de maio para me dar abraços e beijos no Dia das Mães. Mamãe, papai e seu irmão estão muito felizes de dar as boas-vindas à sua luz brilhante em nossa família. A quarentena pode ter cancelado seu chá de bebê, mas isso não nos impediu de coletar e fornecer suprimentos essenciais para a [organização] #YesWeCanMobileSchools - espaços para mães e crianças na fronteira aprenderem, brincarem e permanecerem seguras durante esses momentos difíceis, escreveu a atriz de 36 anos.

Lembrando que Lucia é o segundo filho do casal, que já tem Sebastian.

Felicidades à família!