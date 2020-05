Rainha Elizabeth II ficará em quarentena por tempo indefinido em meio à pandemia do novo coronavírus

11/05/2020 | 09:10



A rainha Elizabeth II está tomando todos os cuidados com a saúde diante da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o jornal The Sun, aliás, ela deve permanecer isolada socialmente mesmo após a quarentena no Reino Unido ter um fim.

Segundo a publicação, mesmo que o governo britânico já esteja planejando reabrir o comércio e outras atividades durante a pandemia, nas próximas semanas, a monarca deverá permanecer em quarentena com o marido, o príncipe Philip, no castelo de Windsor.

O biógrafo da família real britânica, Andrew Morton, disse ao jornal, que teme que a rainha não consiga mais retornar às suas tarefas cotidianas e provavelmente apenas será vista em vídeo em vez de eventos públicos.

- É terrivelmente triste, mas não consigo enxergar a rainha retomando seu trabalhando habitual. O vírus Covid-19 não irá desaparecer tão cedo e ficará conosco por meses, se não anos. Seria muito arriscado se a rainha encontrasse pessoas regularmente.

O jornal The Sunday Times noticiou que o Palácio de Buckingham será fechado para turistas durante o verão britânico pela primeira vez em 27 anos, com eventos também cancelados.

Uma fonte ainda falou sobre a decisão da rainha em permanecer em quarentena por tempo indeterminado, enquanto uma vacina não for encontrada e estiver disponível:

- A rainha não fará nada que seja contrário aos conselhos das pessoas na sua categoria [de idade] e ela seguirá todos os conselhos apropriados. Ela gostaria de ser vista como sendo responsável por suas ações, disse.