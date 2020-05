Pianista faz show itinerante em caminhão

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



11/05/2020 | 07:00



Pelas vias de São Bernardo ouviu-se ontem mais do que ruídos comuns da cidade. Som de piano ecoou nos lares e levou os moradores a saírem para janelas e sacadas. Era a pianista e maestrina Simone Strublic que, a bordo de caminhão aberto e por três horas, participou de homenagem às mães elaborada pela Prefeitura.

“A reação foi imediata: um misto de surpresa, alegria e emoção. A atração foi promovida para presentear as mamães e acalentar os corações de cada família, mas foi além ao marcar a memória de cada um que avistou e pode acompanhar a passagem da apresentação”, explicou Greici Picolo Morselli, Secretária de Cultura e Juventude do município.

A show começou no Teatro Martins Pena e percorreu endereços como Rua Jurubatuba e as avenidas Rotary, Tiradentes, Brigadeiro Faria Lima, Vergueiro, Aldino Pinotti, além do Paço. O caminhão parou perto da Casa de Velhinhos Dona Adelaide, onde 30 idosos aguardavam sua chegada.

Em Santo André, mães internadas em hospital de campanha do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia também foram homenageadas – mais informações na página 5.

CLIPE SOBRE A PANDEMIA

Inspiradas nos sentimentos que a quarentena está trazendo, as amigas da região, Natália Bueno, 34 anos, e Juliana Lima, 37, gravaram o clipe da música Silêncio das Cidades (pode ser visto nas rede sociais do Diário). “Percebemos que seria importante disseminar mensagem positiva neste momento”, conta Natália.