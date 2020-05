Pelo Twitter, Trump volta a criticar China por pandemia de coronavírus

10/05/2020 | 20:42



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter para criticar novamente a China, na noite deste domingo. Em sua mensagem, ele criticou também a postura da emissora CBS e de seu programa 60 Minutes, que segundo o presidente buscavam agradar Pequim.

"A CBS e seu programa, 60 Minutes, estão fazendo de tudo em seu poder, que é bem menor hoje do que foi no passado, para defender a China e o horrível vírus pandêmico que foi infligido sobre os EUA e o restante do mundo", criticou Trump. "Eu acho que eles querem fazer negócio com a China!", completou.

Trump e membros de seu governo têm criticado a China nas últimas semanas, afirmando que o país é responsável pela pandemia de coronavírus e chegando a ameaçar com punições econômicas o país asiático por causa disso.