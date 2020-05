Ludmilla grava primeiro clipe de seu álbum de pagode com participação romântica de sua parceira, Brunna

10/05/2020 | 18:10



Neste período de isolamento social, cada um se vira como pode. Ludmilla mostrou sua versatilidade e gravou um videoclipe caseiro para divulgar uma nova música de seu álbum de pagode, Numanice.

No último sábado, dia 9, a cantora compartilhou o resultado de Amor Difícil no Instagram, que conta com a participação especial de sua amada Brunna Gonçalves.

Na publicação, a carioca comentou a situação incomum de produção durante o isolamento social:

Foi o que deu para fazer na quarentena, brincou.

O vídeo foi gravado em sua casa, e ilustra as situações descritas na letra da canção, como as saudades de sua companheira. Em um momento, Lud e Brunna são filmadas em um beijo caloroso, e, ao final, elas aparecem dançando uma coreografia ao lado do amigo Renato Smith.

As moças se casaram em dezembro do ano passado.