Sabrina Petraglia comemora primeiro Dia das Mães ao lado do filho que quase não sobreviveu: - Tem sido um privilégio

10/05/2020 | 18:10



Sabrina Petraglia tem aproveitado a companhia de Gael no isolamento social por conta do novo coronavírus, e este Dia das Mães é ainda mais especial, já que é o primeiro desde que seu filho veio ao mundo.

O ano de 2019, porém, foi cheio de aflições porque o menino nasceu prematuramente, aos oito meses, com seu intestino ainda em formação, e por isso, quase não sobreviveu.

A atriz comentou, em entrevista ao jornal Extra, como faria as comemorações do dia 10 de maio:

- Vou fazer um almoço caprichado. Será um dia em que eu não vou me preocupar com a louça, com a bagunça, com nada externo. Ficaremos eu, meu marido e o Gael juntinhos, curtindo muito esse momento, sem hora para acabar.

Além disso, a Micaela da novela Salve-se Quem Puder falou sobre estar com Gael durante a quarentena:

- De certa forma, estou tendo todo o tempo do mundo para acompanhar o desenvolvimento dele, de presenciar cada fase. Ele começou a dar os primeiros passos e eu vi isso!

Ainda acrescentou:

- Eu realmente estava louca para voltar a trabalhar, era necessário depois de uma fase tão árdua em que precisei fazer uma imersão no universo materno de uma forma que jamais imaginei. Estava muito animada. Ao mesmo tempo, ficar com meu filho tem sido um privilégio enorme.