Santo André na história do Pacaembu

Quem registra o fato é Sérgio Miranda Paz em seu livro (infelizmente ainda inédito) chamado A Volta ao Mundo do Pacaembu em 80 Curiosidades.

A história do tobogã é a sétima das 80 notícias garimpadas e ilustradas pelo filho da dona Alzira, a esportista de 94 anos ontem focalizada pela coluna.



O tobogã

Texto: Sérgio Miranda Paz

Em março de 1970, um empresário chamado Vinicius foi autorizado a instalar no interior do Parque do Ibirapuera um enorme escorregador, fabricado em fibra de vidro, que ele mesmo havia trazido de Miami, nos Estados Unidos.

- Com 15 m de altura, três ‘corcovas’ e sete canaletas na largura, o brinquedo, então chamado “tobogan”, fez enorme sucesso, provocando longas filas, ao custo de cinquenta centavos de cruzeiro novo por descida.

- Meses depois, ele foi desmontado, mas uma nova versão foi instalada nas proximidades do Ginásio do Ibirapuera. Seu dono era o empresário da noite Ricardo Amaral, que explorava ali um pequeno parque então chamado PlayCenter, que, ampliado e sob nova direção, em 1973 se mudou para a Barra Funda.

- Fabricado em ferro em Santo André, com seis ‘corcovas’ e sete pistas contíguas, sem a separação das canaletas, o novo tobogã garantia muito mais emoção, por permitir melhor deslize e, portanto, velocidade bem maior que a do primeiro.

- Sendo muito semelhante a ele, a nova arquibancada do Pacaembu, inaugurada na mesma época, acabou ganhando o apelido daquele escorregador do Ibirapuera.

Nota – Histórias saborosas como esta do tobogã são narradas com toda graça por Sérgio Miranda Paz. Aos poucos, Memória irá relatando os casos, na esperança de que alguma editora se interesse em publicar o livro.



Diário há meio século

Domingo, 10 de maio de 1970; ano 12; edição 1230



Etnia – Em solenidade realizada na Sociedade Ítalo-Brasileira de Santo André, toma posse a nova diretoria da Associazione Italiana Combattenti e Reduci Federazione Del Brasil – seção de Santo André.

Na presidência, Giuseppe Nuvolari; na vice-presidência, Dante Gerodeti. Representantes: Carlo Bernardini (Santo André), Carlo Pega (São Bernardo), Bruno Massoti (São Caetano), Emílio Del Vecchio (Mauá e Ribeirão Pires).

Secretário, Salvatore Corrieri; diretor social, Paulo Arriboni; adjuntos: Celestino Mignore e Oscar Argento.



Em 11 de maio de...

1890 – Instalado o município de São Bernardo, com abrangência sobre toda a área do Grande ABC.

Criado um ano antes, depois de um movimento popular que envolveu antigos moradores, o Clero e imigrantes recém-estabelecidos, o novo município suibstituía a antiga Freguesia de São Bernardo, de 1812, esta também nascida de movimento popular.

1930 – Irmã Regina Itália Rocco nasce em São Bernardo. Foi tecelã. Inicia a vida religiosa com as palotinas do Colégio São José, já instaladas à Rua Dr. Flaquer.

- Esporte Clube São Bernardo realiza a primeira excursão interestadual. Viajando de trem, disputa duas partidas em Uberaba, Minas Gerais.

A delegação é formada por Dante Setti, Alfredo Perigo, Raul Vilaldo, Ninão, Ratto, Luiz, Pedro, Constantino, Duzi, Nini, Calaf, Tatão, Mesquita, André, Peçanha, Macuco, Paulo e Sabiá.



Santos do Dia

- Alfonso Navarro Oviedo



INÁCIO DE LACONI (1701-1781). Franciscano italiano. Já em vida era venerado como santo pelo encanto de suas virtudes e pelos milagres que conseguia realizar, sendo chamado por todos de Padre Santo



Etianos

Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes (ETILG), depois ETE e Etec, em São Bernardo



VANDERLEI GERO SANTOS

Eletrônica – Turma de 1984



Depois de formado foi difícil arrumar estágio, devido aos 17 anos recém-completados. Só em março de 1985, consegui vaga numa fábrica de monitores e terminais de vídeo, ao lado de outros etianos.

Após alguns anos, fui trabalhar em outra empresa, no departamento de engenharia do produto, no desenvolvimento de fontes de alta-tensão. Em paralelo, fazia faculdade à noite.

Um amigo me chamou para trabalhar numa fábrica de fontes de computador. Começava o auge dos PCs. Vislumbramos a expansão do mercado e abrimos, em sociedade, uma empresa de vendas e manutenção de computadores. Depois de sete anos, voltei ao mercado e trabalho agora há 22 anos com manutenção e desenvolvimento de sistemas.