Famoso escritor Sérgio Sant'Anna morre aos 78 anos devido ao coronavírus

10/05/2020 | 17:11



No último domingo, dia 10 de maio, Sérgio Sant'Anna foi mais uma vítima da Covid-19.

Aos 78 anos, o escritor ficou conhecido por seus mais de 20 livros publicados, como Confissões de Ralfo, considerado sua obra prima.

Sérgio estava internado por uma semana em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, mas não resistiu.

Sua irmã, a também escritora Sonia Sant'Anna, lamentou a perda nas redes sociais:

É tão estranho saber que não vou mais ver aquele que conheci no dia mesmo em que nasceu. Lembro bem, foi na casa Casa de Saúde São José, no Humaitá. Eu, a irmã mais velha, tinha 4 para 5 anos [de idade].

Em seguida, acrescentou:

Haviam me prometido uma irmã, que se chamaria Vânia, e fiquei braba quando me participaram o nascimento de um irmão, o hospital estava em falta de meninas. Mas quando olhei pelo vidro do berçário, lá estavam vários bercinhos ocupados e com laço rosa, sinal de que existiam meninas disponíveis. Eles é que tinham preferido pegar um menino. Depois me conformei e nos tornamos bons amigos.