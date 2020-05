Fábio Assunção homenageia filha, Ella Assunção, de nove anos de idade: Eu te amo, meu amor

10/05/2020 | 16:11



Fábio Assunção, no último sábado, dia 9, homenageou a filha, Ella Felipa Assunção, que completou nove anos de idade.

Em seu Instagram, o ator publicou um vídeo, escreveu um texto para a menina:

Filha, fechei os olhos agora e lembrei o quanto amo quando você me chama de Fábio. Quando está brava então, fica ainda mais lindo o jeito que me chama. Eu devia te chamar pelo teu nome que é o mais belo de todos, Ella. Ella que veio do teu pai e Felipa que veio da tua mãe. Te fizemos com muito amor.

Ele ainda lembrou como foi a escolha do nome de Ella:

A escolha do teu nome [foi] um longo processo. Era só Felipa, e eu, quebrando a cabeça pra que viesse algo ainda mais lindo antes dele. Quando eu perguntei à sua mãe, aos 45 do segundo tempo, dia 8 de maio de 2011, à noite, o que ela achava de Ella, a bolsa estourou, e horas depois, você veio ao mundo nos iluminar.

No mesmo dia, o artista publicou outro vídeo da filha, desta vez, cantando a música Eu Vi Mamãe Oxum na Cachoeira. Nos comentários, o irmão mais velho da moça, João Assunção, elogiou:

Parabéns, maninha. Cantou lindamente.