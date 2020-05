Ex-galã de Malhação, Daniel Dalcin, trabalha em creperia da família: Como garçom aprendi que você conhece as pessoas de verdade

10/05/2020 | 14:10



Daniel Dalcin, ator e modelo, é conhecido por seu protagonismo na 16ª temporada de Malhação, que foi ao ar em 2009, na qual o ator viveu Alex. Em março de 2020, Daniel confirmou que estaria no elenco da novela Gênesis, nova produção da Record TV.

Entretanto, segundo o que foi divulgado pelo jornal Extra neste domingo, dia 10, Daniel assumiu o controle dos negócios da família em 2016, após o pai falecer de câncer. De acordo com a publicação, o artista cuida de absolutamente tudo na creperia que fica em Cabo Frio, no Rio de Janeiro: prepara os alimentos, limpa, administra o caixa e trabalha como garçom.

Em 4 de março, Daniel compartilhou em seu Instagram alguns sentimentos sobre como é servir as mesas e atender os clientes:

Já passei por alguns lugares, trabalhei em várias funções. Como garçom aprendi que você conhece as pessoas de verdade no momento em que está servindo. Nunca destrate um garçom. Se você chamá-lo pelo nome, terá o melhor atendimento. Saiba o nome das pessoas. Chame as pessoas pelo nome. E, acima de tudo, dê o seu melhor.