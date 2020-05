Gloria Pires ganha surpresa de Dia das Mães: Te amo mais que tudo. Veja como outras famosas estão comemorando a data

10/05/2020 | 13:10



As mamães vivem compartilhando o amor que sentem pelos filhos por meio de publicações nas redes sociais e no Dia das Mães não poderia ser diferente! Além de mostrarem os carinhos que sentem por ser mães, filhos e companheiros resolveram homenagear a mulher que amam. Gloria Pires, por exemplo, foi surpreendida com declarações e um mural feito de flores formando a palavra mãe. Ana Morais, filha da atriz, compartilhou a surpresa em seu Instagram e escreveu: Painel que mandei fazer para a mamãe de Dia das Mães. Enquanto isso, o filho Bento Pires de Morais publicou uma foto ao lado de Gloria e se declarou: Parabéns, mãe. Te amo mais que tudo. Obrigado por sempre me ajudar em tudo e ser muito amiga!.

Luciano Huck, apresentador e marido de Angélica, resolveu homenagear a esposa e compartilhou uma foto da apresentadora ao lado dos filhos e escreveu: É tudo por ela. A melhor Mãe que nossos filhos poderiam ter. Mãe com M maiúsculo. Aquela que ama, cuida, protege, defende, ensina, corrige, educa, aprende, diverte, ri e chora, medita e dança, cai e levanta, e esta sempre ali, de prontidão, alerta. Amando todos os segundos desta linda jornada. Te amamos, Angélica. Feliz Dia das Mães. Isolados, e mais juntos do que nunca.

Em um clique ao lado do marido, Michel Melamed, e do filho, Uri, de cinco meses de idade, Leticia Colin usou uma frase de Rubem Braga para expressar seu amor de mãe: Mas no meio de tudo isso, fora isso, através disso, apesar disso tudo - há o amor. Ele é como a lua, resiste a todos os sonetos e abençoa todos os pântanos - Rubem Braga.

Ao lado dos três filhos, Dom Piovani Vianna, Bem Vianna e Liz Vianna, Luana Piovani escreveu um texto para homenagear todas as mamães e aproveitou para dizer que é importante que todas lembrem-se um pouco de si mesma: Dia todo dia, esse nosso! Lembro me de quando fui me tornando mãe, da primeira gestação, os medos e inseguranças, dos partos, da amamentação, vai passando um filme, né?! Acho que só por isso esse dia é importante, pra que nós nos lembremos da gente. Para podermos sentar um instante (é difícil mãe ter uma folguinha) e lembrarmos da jornada, das dadivas e trevas (sim mãe vai para as trevas com quer coisa seria que resvale nos filhos). Posto essa foto de pijama porém com batom vermelho para ressaltar que precisamos nos lembrar que ninguém nasce mãe, nascemos mulheres e depois viramos mães. É difícil no dia a dia lembrarmos disso uma vez que tudo e todos ao redor só nos lembram que somos a engrenagem principal de tudo e que não podemos parar. Sempre brinco que, nos dia das mães, não deveríamos ganhar chocolates mas sim lingeries! Nada de flores ou eletrodomésticos dos Jetsons mas sim viagens, jantares regados a risadas, possibilidades de criar memorias e experiências compartilhadas (...) Reverencio aqui a todos os que cumprem o papel de mãe: os avós, professores, pais, dindos, etc. E meu beijo especial vai pras mães solo, porque essas, meu amor, são as grandes heroínas.