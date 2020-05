Polícia prende dois criminosos que furtaram objetos de bronze do Cemitério Vila Euclides

Do Dgabc.com.br



10/05/2020 | 11:38



A PM (Polícia Militar) prendeu, na noite deste sábado (9), Diogo Lima, 42 anos, e seu comparsa Ahmad Majed Fattah Hamadi, 25. Os dois criminosos furtaram objetos de bronze do Cemitério Vila Euclides, em São Bernardo, sendo duas imagens de jesus e sete vasos. Os materiais foram avaliados em R$ 17 mil.

Segundo a ocorrência, por volta das 20h30 os agentes receberam denúncia sobre furto em andamento. Ao chegarem no Cemitério, os criminosos fugiram sem levar nada. Mais tarde, por volta da 00h47, a equipe avistou os rapazes transportando os objetos através do muro lateral do necrópole. Ao abordarem os meliantes, os suspeitos informaram que, na companhia de outros indivíduos -- que fugiram em uma Kombi branca -- praticavam furto de imagens em cemitérios. A PM não localizou o veículo denunciado pelos criminosos.

Os dois rapazes foram levados ao 1º DP (Centro), onde o caso foi registrado. Ambos foram presos.