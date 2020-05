Obituário - 10 de maio de 2020

Ademir Medici

10/05/2020



Domingo, 10 de maio de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 7 de maio

Dionísio Oliveira Nunes, 82. Natural de Rio Grande (RS). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Marilene Aquino Barbosa, 72. Natural de Estância (SE). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Carlos, 68. Natural de Ariranha (SP). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Damiana de Souza Brito, 61. Natural de Biritinga (BA). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Conferente. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 8 de maio

Zaíra Maria de Angelis Bovi, 96. Natural de Brotas (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ricardina Rodrigues de Lucena, 85. Natural de Oieiras (PI). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Trabalhadora rural. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ferraz do Nascimento, 76. Natural de Mata Grande (AL). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pintor. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Agostinho da Silva, 58. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no Centreville, em Santo André. Borracheiro. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Françolino Alves de Souza, 66. Natural de Piatã (BA). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Batista Mendes, 56. Natural de Auriflama (SP). Residia em Utinga, Santo André. Autônomo. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 7 de maio

Darci Esteves Ricci, 90. Natural de Pirajuí (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Pascoal Soares de Oliveira, 87. Natural de Boa Nova (BA). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Iolanda Passareli Carvalho, 86. Natural de Três Pontas (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Pedro Correa Leite, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Maria das Dores da Costa, 69. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Maria Ilma da Costa da Silva, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Ademario Bento de Souza, 66. Natural de Terezinha (PE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 8 de maio

Yone Zapparoli Loureiro, 89. Natural de Passos (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo, Dia 8. Jardim da Colina.

Mariano Canuto Ribeiro, 85. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no Parque Los Angeles, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Ademir da Silva Labanca, 74. Natural de Aguaí (SP). Residia em Santana de Parnaíba (SP). Dia 8, em São Bernardo. Memorial Planalto.

Jorge Barbosa de Oliveira, 64. Natural de Cubatão (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

José Roberto Finote, 51. Natural de Raul Soares (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Autônomo. Dia 8, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 7 de maio

Creusa Maria Lizalda do Carmo, 75. Natural de Cataguases (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Gideon Viturino da Silva, 68. Natural de Arapiraca (AL). Residia no Jardim Sapopema, bairro Eldorado, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Dacia Esteves de Oliveira, 67. Natural de Indiaroba (SE). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Edson Mendonça de Jesus, 59. Natural de Abre Campo (MG). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Creni Maria Almeida Lima, 55. Natural de Itanhomi (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 7. Vale da Paz.



Diadema, sexta-feira, dia 8 de maio

Durvalina Pereira, 76. Natural de Santo Hipólito (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Paulo Antonio Benjamim, 74. Natural de Júlio Mesquita (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Memorial Phoenix.

José Noé da Silva Pedro, 62. Natural de Cassiano (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Sebastião Vilas Boas, 59. Residia em Nova Itanhaém. Dia 8. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 7 de maio

Arlindo Fracasso, 84. Natural de Rancharia (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Cláudio Donato da Silva, 47. Natural de Curaçá (BA). Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Sandra Maria Santos de Lira, 47. Natural de Joselândia (MA). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Ronilson da Silva, 46. Natural de Guadalupe (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Marcos Antonio dos Santos, 34. Natural de Jundiaí do Sul (PR). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 8 de maio

Juan Monteagudo Robles, 74. Natural da Espanha. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Jair Aparecido Camargo, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Nicola Rocca, 69. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Maria Celes Bittencourt da Luz, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Absolon da Silva Filho, 66. Natural de Elesbão Veloso (PI). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Carmosina dos Santos, 65. Natural de Baixa Grande (BA). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Marisa Barros do Nascimento, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Dionísio Gomes, 51. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim Elizabeth, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Evilásio Batista do Nascimento, 29. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

José Geraldo Pereira Xavier, 61. Natural de São João da Ponte (MG). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Mauá. Cemitério São José.