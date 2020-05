Terry Crews fala português em vídeo dirigido a fãs brasileiros

09/05/2020 | 21:33



Com o sorriso largo, que lhe é característico, e um forte sotaque, o ator norte-americano Terry Crews apareceu em um vídeo publicado em suas redes sociais neste sábado, 9, falando português para dar um recado ao brasileiros.

"Oi gente. Te amo, Brasil. Obrigado por apoiar Everybody Hates Chris (Todo mundo odeia o Chris) e Brooklyn 99. Até a próxima", disse Terry.

A publicação recebeu muitos comentários carinhosos de fãs brasileiros, muitos deles relembrando frases icônicas de seus personagens.

"Por que eu vou sair pra relaxar se eu posso relaxar em casa que é grátis?, comentou o usuário do Instagram @rodrigosjdr relembrando a filosofia de vida do personagem Julius Rock, pai de Chris na série Todo Mundo Odeia o Chris.

Esse pensamento vem à calhar neste momento que o Brasil está em quarentena para conter o avanço do novo coronavírus. A série na qual Terry interpretou um pai de família com dois empregos foi exibida de 2005 a 2009.

Uma brasileira fez menção no Twitter a uma cena de As Branquelas, filme no qual Crews deu vida à Latrell Spencer, para expressar a admiração pelo ator.

O artista também mencionou no vídeo dirigido aos brasileiros a série Brooklin Nine-Nine, na qual ele atua com o sargento Terry Jeffords.

O vídeo de Terry Crews pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/p/B_-lZfMgqJ2/