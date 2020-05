Mais de 4 mil trabalhadores voltam às fábricas amanhã

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



10/05/2020 | 07:13



Após um período de paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus, as montadoras da região retomam aos poucos a produção. Amanhã, com o retorno da Mercedes-Benz, em São Bernardo, e da GM (General Motors), em São Caetano, pouco mais de 4,5 mil trabalhadores devem voltar à ativa e vão encontrar uma nova realidade no chão de fábrica, com normas de distanciamento e higiene.

Segundo a Mercedes, a produção de caminhões e ônibus será retomada a partir de hoje. A empresa volta com metade do pessoal – ou cerca de 4,5 mil pessoas – para evitar aglomerações e como parte do acordo de redução de jornada negociado com o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC). A empresa estava com as atividades reduzidas desde o fim de março.

Entre as iniciativas da empresa para o cuidado neste retorno está a construção de um ambulatório de campanha para os casos de Covid-19 (leia mais abaixo).

“A ideia é ir retornando aos poucos até para ver como o mercado reage”, afirmou o secretário-geral do SMABC, Aroaldo Oliveira. “A recuperação todo mundo sabe que vai ser lenta, mas em caminhões temos um horizonte um pouco melhor por causa de demandas da safra, construção civil e de logística.”

Foi feita a suspensão temporária de contratos de trabalho de metade dos colaboradores ligados diretamente à produção até 30 de junho. Ao término, será concedido um segundo período de suspensão temporária do contrato até 31 de agosto, para a outra metade, que atualmente está em casa. A consequente redução nos salários seguirá o patamar salarial dos empregados.

Além da Mercedes, a GM também deve retomar a produção hoje, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano. “Na segunda-feira voltam apenas cerca de 40 pessoas. Na quarta-feira, 300, e, na sexta-feira, 500. A ideia é ir retornando aos poucos até chegar a um turno com 1.500”, contou o presidente da entidade, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão.

Segundo ele, diversas mudanças foram feitas na fábrica, entre elas a colocação de menos trabalhadores nos ônibus fretados, disponibilização de álcool em gel e kit com máscaras. “No restaurante, os trabalhadores também ficarão mais isolados, em uma mesa quadrada, vai ter uma pessoa na ponta e outro na outra, com uma divisão”, disse Cidão.

Questionada, a GM afirmou que não ia comentar as informações e anteriormente, afirmou que ainda não havia previsão de retomada. A norte-americana foi a primeira montadora da região a aplicar a MP (Medida Provisória) 936 com redução de salários e jornada de trabalho.

O coordenador de MBA em Gestão Estratégica de Empresas da Cadeia Automotiva da FGV, Antonio Jorge Martins afirmou que o movimento ainda não deve ser considerado uma retomada. “Eu particularmente vejo uma tendência de retomada somente para 2021. O setor automotivo funciona de acordo com o PIB (Produto Interno Bruto) do País. Este ano devemos ter uma queda e o crescimento só deve acontecer ano que vem”, analisou.

DEMAIS EMPRESAS

A Scania retomou as atividades da produção no dia 27 de abril, sendo a primeira grande fabricante na região a realizar a medida. A montadora preparou um plano de ação para o retorno de 2,5 mil colaboradores ligados à produção, com medidas de segurança para atender aos protocolos das autoridades da saúde e promover um ambiente adequado para o reinício da operação. As áreas administrativas continuam em home office por tempo indeterminado, bem como os colaboradores que fazem parte do grupo de risco.

A Volkswagen afirmou que deve voltar em meados de maio, mas ainda não possui data confirmada. De acordo com o SMABC, o retorno deve ser no dia 18 de maio.

Mercedes tem ambulatório de campanha

Em proteção aos colaboradores na retomada das atividades, a Mercedes-Benz construiu um ambulatório de campanha para tratamento específico de funcionários com sintomas do Coronavírus. Instalada na fábrica de São Bernardo, a unidade dispõe de leitos, ventiladores mecânicos e outros equipamentos, com 30 profissionais da área médica para realizar o atendimento.

De acordo com o presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO na América Latina, Philipp Schiemer, a iniciativa faz parte de uma série de medidas preventivas para a volta da produção . “O retorno dos colaboradores será gradual, inicialmente com metade do pessoal de produção, havendo depois um revezamento. A fim de evitar aglomerações, os funcionários de atividades administrativas continuam, na grande maioria, em home office. Queremos todos seguros e protegidos na volta ao trabalho. Na pandemia, estamos enfrentando muitos desafios, num cenário sem precedentes no mundo. Tempos difíceis exigem de nós flexibilidade, resiliência e, acima de tudo, colaboração. Essa é a nossa missão”.

Além do ambulatório de campanha, a Mercedes dispõe de um ambulatório interno para outras especificidades. “Para oferecer mais proteção ainda ao nosso pessoal em seu retorno, cada colaborador receberá um kit com cinco máscaras laváveis e reutilizáveis”, informa Schiemer. “A recomendação é para que esse EPI seja utilizado na ida ao trabalho, durante suas atividades na empresa e na volta para casa, reduzindo assim o risco de contato dos funcionários e de seus familiares com o vírus”, disse.

Entre as demais medidas tomadas pela empresa está o monitoramento da temperatura de funcionários,limpeza e desinfecção de máquinas, equipamentos e ferramentas realizada nos intervalos e trocas de turno e disponibilização de kits de limpeza.