Mortes por Covid-19 no Brasil passam de 10 mil

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



10/05/2020 | 07:00



O Brasil ultrapassou ontem a marca de 10 mil mortos pelo novo coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o País tem 10.627 óbitos. Em 24 horas, o registro de vítimas fatais foi de 730. São 155.939 casos confirmados da doença em todo território nacional.

O País já está entre as nações com maior número de mortes pela doença, ficando atrás dos Estados Unidos (77.489), novo epicentro mundial da Covid-19, Reino Unido (31.662), Itália (30 395), Espanha (26.299) e França (26.233), países europeus que foram castigados pelo vírus. O ranking é baseado nos dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. O Brasil já havia ultrapassado a China, marco zero da doença, no dia 28 de abril.

De acordo com o Ministério da Saúde, o número de mortes registradas nas últimas 24 horas não indica quantas pessoas morreram entre um dia e outro, mas sim o número de mortes que tiveram como causa confirmada o novo coronavírus nesse intervalo.

Já em número de casos positivados, ainda de acordo com Johns Hopkins, o Brasil está na oitava posição, atrás de Estados Unidos (1.286.833), Espanha (222.857), Itália (217.185), Reino Unido (212.629), Rússia (198.675), França (176.202) e Alemanha (170.643).



REGIÃO

O Grande ABC alcançou ontem o total de 2.751 casos de Covid-19 confirmados. As sete cidades somam 258 mortes causadas pela doença. Em 24 horas, foram 106 novas confirmações de contaminações e mais sete óbitos. São Bernardo segue sendo a cidade com maior número de casos, 775; seguida por Santo André com 758, São Caetano com 528, Diadema com 378, Mauá (que não atualizou os dados ontem) com 195, Ribeirão Pires com 84 e Rio Grande da Serra com 33.

Em todo o Estado, são 44.411 pessoas infectadas e 3.608 mortes. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 40% dos óbitos vitimaram moradores de fora da Capital. Das 645 cidades de São Paulo, 409 já têm pelo menos um caso confirmado de Covid-19, e um ou mais óbitos ocorreram em 176 municípios. Cerca de 500 internações foram realizadas nas últimas 24 horas. Ontem, eram mais de 9,5 mil pacientes internados no Estado, sendo 3.794 em UTI (unidade de terapia intensiva) e 5.734 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a Covid-19 é de 68,4% no Estado de São Paulo e 87,2% na Região Metropolitana, que inclui as cidades do Grande ABC.