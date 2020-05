Obama critica atuação de Trump durante pandemia de covid-19

09/05/2020 | 20:46



Washington, 09/05/2020 - O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou duramente a resposta do atual presidente, Donald Trump, à pandemia do novo coronavírus. Durante uma conversa com ex-membros de seu governo, Obama classificou a forma como Trump está lidando com a situação como um "desastre caótico absoluto", de acordo com uma gravação obtida pelo Yahoo News.

Mais de 78.400 pessoas com covid-19 morreram nos EUA e mais de 1,3 milhão de pessoas testaram positivo, segundo estimativas da Universidade Johns Hopkins.

Os comentários de Obama foram feitos durante uma teleconferência na sexta-feira com 3 mil membros da Obama Alumni Association, que reúne pessoas que serviram em seu governo. Obama também pediu apoio a seu ex-vice-presidente, Joe Biden, que está tentando derrotar Trump nas eleições de 3 de novembro.

"Teria sido ruim mesmo com os melhores governos", disse Obama, referindo-se à resposta à covid-19. "Tem sido um desastre caótico absoluto quando essa mentalidade - de 'o que eu ganho com isso' e 'que se danem todos os outros' - é operacionalizada em nosso governo."

Trump vem defendendo e exaltando regularmente sua atuação durante a pandemia, dizendo que as restrições a voos da China e da Europa, assim como orientações de distanciamento social, impediram danos muito maiores. "Acho que salvamos milhões de vidas", disse Trump no começo desta semana. Fonte: Associated Press.