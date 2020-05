Jovens gravam clipe para arrecadação de alimentos

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



10/05/2020 | 07:00



Pensando em deixar uma mensagem de força às pessoas e, com isso, arrecadar doações à famílias que estão passando dificuldade diante da pandemia, 19 jovens, dentre eles dois do Grande ABC, gravaram o clipe Um Mundo Bem Melhor, com intuito de levar “alegria e fé” àqueles que estão em quarentena.

No vídeo, uma versão em português da música We Are The World (Nós Somos o Mundo) – que completa 35 anos agora em 2020 – foi escolhida já que, segundo os participantes, cabe exatamente no momento em que vivemos, onde o planeta está “lutando contra um vírus mortal”.

Uma das estrelas do material é Pedro Botine, 15 anos. Morador do bairro Jardim, em Santo André, o jovem diz sentir-se grato em poder transmitir uma “boa mensagem” diante do momento “muito triste” que encaramos. “Fazer o que a gente gosta, que é cantar, e ainda ajudar as pessoas ao mesmo tempo, parece uma ótima ideia”, comentou o garoto, que afirma que o grupo já pensa em novos projetos com o mesmo viés.

Seu companheiro, Guilherme Brumatti, 18, não pensa diferente, e acredita que o trabalho que fizeram age como “corrente do bem”. O jovem, que mora no Rudge Ramos, em São Bernardo, se diz “feliz” com o resultado. “Mesmo que indiretamente, tocando cada coraçãozinho que escuta nossas vozes cantando, se as pessoas transmitirem a mensagem teremos muitas doações”, comemorou

Ambos, assim como os demais participantes da ação – dois moram fora do Brasil –, fazem parte do grupo CN Artes, de Cininha de Paula, na Capital. Por esse motivo os jovens acreditam que viabilizar o material “foi fácil”, já que gravar vídeos, cantar e atuar são atividades que fazem parte da rotina dos 21 integrantes do curso, mesmo que agora estejam trabalhando e ensaiando à distância.

O material está disponível no canal do YouTube da atriz Lanai Sá e já tem cerca de 3.000 visualizações. Em quatro dias a campanha arrecadou o valor para compra de 12 cestas básicas – a doação está sendo feita pelo site www.bsocial.com.br.