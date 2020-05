Em homenagem ao Dia das Mães, Preta Gil e Roberto Carlos farão shows em lives

09/05/2020 | 19:11



O período de quarentena para a contenção do coronavírus trouxe um novo movimento dos artistas: sem poder fazer shows tradicionais, muitos têm feito transmissões ao vivo de suas casas ou locais com poucas pessoas, para animarem os fãs.

A programação cultural do fim de semana conta com o Festival Dia das Mães, que pretende arrecadar fundos para o projetos Mães das Favelas, que apoia famílias em situação de vulnerabilidade social. Realizado no sábado, dia 9, o evento promoveu apresentações de Daniela Mercury, Preta Gil e Luiza Possi.

Apresentada pela atriz Mariana Ximenes, a live foi transmitida pelo YouTube a partir das 17h.

O domingo de Dia das Mães ainda terá um show especial de Roberto Carlos. A live promovida pelo Multishow será exibida às 15h na televisão e no canal Música Multishow do YouTube.

A performance intitulada Roberto Carlos em Casa resgatará os grandes sucessos da trajetória do Rei.