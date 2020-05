Perto da volta do Alemão, time da 2ª divisão tem dois casos positivos de coronavírus

09/05/2020 | 18:40



A uma semana do retorno do futebol na Alemanha, o Dínamo Dresden anunciou neste sábado que dois jogadores apresentaram teste positivo para covid-19. A equipe disputa a segunda divisão do Campeonato Alemão, que tem volta programada para o sábado que vem, com jogos sem a presença da torcida.

O nome dos jogadores, ambos sem sintomas, não foi divulgado pelo clube, que terá que mudar seus planos para retornar aos gramados. Isso porque agora o elenco todo e a comissão técnica devem entrar em período de quarentena de 14 dias. Assim, o duelo contra o Hannover, marcado para o dia 17, domingo da próxima semana, deve ser adiado.

"Estamos em contato com as autoridades de saúde e com a coordenação do campeonato para avaliar os próximos passos. O fato é que não podemos nem treinar e nem participar de nenhum jogo pelos próximos 14 dias", declarou Ralf Minge, diretor esportivo da equipe de Dresden.

Os resultados positivos para o novo coronavírus foram detectados em uma terceira onda de testes realizados pelo clube nas últimas semanas. A testagem aconteceu na sexta-feira, seguindo o novo protocolo de higiene da liga que organiza o campeonato. As medidas servem para viabilizar o retorno das partidas.

O Dínamo Dresden havia retornado aos treinos justamente um dia antes, na quinta-feira. Naquele dia, a organização do futebol nacional anunciara os retornos da primeira e da segunda divisões do Alemão para o dia 16 deste mês.

Na quinta, a chanceler Angela Merkel anunciou que os dois campeonatos poderiam ser retomados, porém sem torcida. "Com testes regulares, é uma situação diferente de quando alguém é testado somente no início e no fim da quarentena", declarou Merkel.

Agora, com os dois casos positivos, a organização do Campeonato Alemão poderá rever sua decisão ou alterar a programação inicial de jogos.