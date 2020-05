09/05/2020 | 18:10



2020 está com um gostinho diferente para alguns famosos, uma vez que suas relações amorosas acabaram não resistindo e chegaram ao fim. É o caso, por exemplo, de Caterina Scorsone, a Amelia Shepherd da série Grey's Anatomy, e o músico Rob Giles, que pediram o divórcio após mais de uma década de casamento.

O comunicado oficial foi divulgado pelo site Page Six na última sexta-feira, dia 8:

Caterina e Rob se separaram. Eles continuam amigos e estão comprometidos em criar as filhas juntos, em um espírito de amor.

O casal é pai de Eliza, Paloma e Arwen. A segunda filha, no entanto, nasceu com síndrome de Down e exigiu atenção especial dos artistas, que oficializaram a união em 2009.