Lauro Michels cobra Márcio: ‘Passou da hora de agir mais’

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/05/2020 | 07:00



O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), explicitou seu descontentamento com o desempenho do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), em especial nos dois últimos episódios de crise entre a cidade e o governo do Estado.

Aliado de Lauro desde 2008, quando ambos se elegeram vereador, Márcio foi vice-prefeito de Diadema até 2018, ano em que disputou cadeira na Assembleia Legislativa com suporte do governo do verde. Nos últimos meses, entretanto, a relação se estremeceu.

“O deputado é base do governador (João Doria, PSDB). Passou da hora de ir atrás de recursos para Diadema, de brigar por Diadema. Outros deputados têm feito isso. Estou cobrando o deputado publicamente”, disparou Lauro.

A primeira crítica foi feita ainda no ano passado, quando o município ficou alijado do plano de mobilidade para a região, que incluía modernização da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), instalação de BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade) na Linha 18-Bronze e estudos para a Linha 20-Rosa do Metrô.

Lauro voltou à carga no fim do mês passado, quando o governo estadual rejeitou enviar mais recursos para a cidade construir hospital de campanha no Quarteirão da Saúde. O Estado sustenta R$ 4,2 milhões foram enviados para ações de combate ao novo coronavírus. Na visão de Lauro, o dinheiro é insuficiente. “Os R$ 4,2 milhões vieram pelo Estado, não de pedido dele (Márcio). Ele precisa agir, oras.”

A nova cobrança aconteceu diante da redução do número de delegados plantonistas em Diadema. “Vou cobrar o deputado da cidade, parece inerte ao que acontece. Parece feliz que Diadema está perdendo policial. Enviarei ofício ao gabinete dele, ele precisa fazer algo.”