Isolamento impõe restrições à pré-campanha e limita contato de candidatos pelas redes sociais

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



10/05/2020 | 07:00



O isolamento físico imposto como medida para frear a proliferação do novo coronavírus trouxe incertezas sobre a realização das eleições municipais em outubro. Sem saber como farão para chegar ao eleitor, pré-candidatos a prefeito têm optado pelo contato exclusivo pelas redes sociais, por meio de transmissões ao vivo e chamadas de vídeo.

Por força do cargo, os atuais prefeitos e candidatos à reeleição seguem nas ruas, em atividades oficiais e protagonizam vídeos e mensagens nas redes sociais sobre o enfrentamento da pandemia, atraindo a atenção da população. Aos pré-candidatos da oposição, restam as atividades virtuais. “A gente tem conseguido chegar ao eleitor de forma virtual, dá para levantar debates e ouvir a população. Não me sinto prejudicado (por não poder estar na rua). Aprendi rápido essa dinâmica. O advento das ferramentas digitais tem mostrado bastante eficientes”, relatou Ailton Lima, futuro nome do PSB ao Paço de Santo André.

Ex-prefeito de Diadema e pré-candidato do PT à Prefeitura, José de Filippi Júnior também tem utilizado canais de videoconferências para conversar com correligionários. O petista tem realizado lives com figuras tradicionais do petismo sobre a crise do novo coronavírus, como ex-presidenciável Fernando Haddad (PT). O ex-prefeito, porém, afirma que paralisou a pré-campanha por conta da pandemia. “Não estamos tendo contato com eleitor, o foco é incentivar as pessoas a cuidarem da saúde e pedir para que, quem puder, fique em casa. É um período que não se fala de voto e propostas diante dessa pandemia. Seria muito artificial, extemporânea e fora de contexto fazer debate eleitoral como se nada estivesse acontecendo”, avaliou Filippi, que lançou rede de solidariedade on-line na cidade (www.juntospordiadema.com.br).

Especialista em marketing eleitoral, Kleber Carrilho enxerga maior visibilidade aos atuais prefeitos como vantagem, mas alertou que o efeito pode ser contrário futuramente. “Os prefeitos que tentarão a reeleição têm benefícios grandes de exposição. Mas é claro que serão cobrados pelo que houver como resultado pós-pandemia”, destacou. Carrilho frisou que o uso das redes sociais é suficiente durante esse período, “desde que as estratégias sejam bem desenvolvidas”. “Não vale achar que fazer qualquer coisa resolve. Tem que ter a capacidade de desenvolver uma narrativa competente nas redes sociais”, recomendou, ao citar a criação de “conteúdos que possam responder às necessidades e expectativas” do eleitorado.