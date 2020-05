Ilusionista famoso por truques com tigres morre devido ao coronavírus

09/05/2020 | 17:10



O coronavírus, que foi classificado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 2020, já deixou milhares de mortos pelo mundo e, infelizmente, algumas celebridades e lendas do entretenimento também não resistiram à doença. Roy Horn foi um dos que padeceram.

O ilusionista alemão tinha 75 anos e faleceu no dia 8 de maio. Ele ficou famoso com a dupla Siegfried & Roy por aparições com leões e tigres brancos.

O mágico alcançou o auge de sua carreira quando se apresentou, durante os anos 90, no Mirage Resort and Casino, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Seu colega de palco, Siegfried, comentou a perda:

Hoje o mundo perdeu um dos grandes nomes da mágica, mas eu perdi meu melhor amigo. Desde o momento em que nos conhecemos, eu sabia que Roy e eu, juntos, mudaríamos o mundo. Não poderia haver Siegfried sem Roy, nem Roy sem Siegfried.

Ainda acrescentou:

Roy foi um lutador a vida toda, inclusive nesses últimos dias. Agradeço à equipe de médicos, enfermeiros e funcionários do Mountain View Hospital que trabalharam heroicamente contra esse vírus devastador que acabou afetando Roy.