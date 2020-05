Policiais Civis reclamam de dificuldades para realizar testes de Covid-19

Aline Melo>br>Do Diário do Grande ABC



O Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) alega que tem encontrado dificuldade para agendar os testes de Covid-19 que a Prefeitura de Santo André está realizando com trabalhadores de comércio e atividades essenciais. A testagem foi iniciada na última quarta-feira, em drive-thru montado no estacionamento do Grand Plaza Shopping e os atendimentos são feitos após agendamento com as associações profissionais e sindicatos.

Segundo a presidente do sindicato, Raquel Gallinati, na última quinta-feira a entidade entrou em contato por telefone com a Secretaria de Saúde e com a chefia da segurança do shopping onde a testagem está sendo realizada, mas não conseguiu marcar uma data e nem recebeu as informações necessárias para confirmar o agendamento para os policiais.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), atuam na Delegacia Secional de Santo André (que também é responsável pelas cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), 511 profissionais. “Vamos insistir para que os policiais sejam testados, porque nossa classe está nas ruas, na linha de frente, e precisamos dos testes pra proteger os policiais, suas famílias e todos os cidadãos que precisem buscar atendimento em uma delegacia”, destacou Raquel.

Em nota, a Prefeitura de Santo André informou que a Secretaria de Segurança Cidadã já realizou o contato com o comandante da Policia Militar e o delegado seccional para falar sobre a testagem. “Na próxima segunda-feira, tanto a PM quanto a Polícia Civil enviarão lista com a quantidade de profissionais que atuam em Santo André. O contato foi feito sem a necessidade de intermediação do sindicato”, completou a nota. A administração municipal prevê realizar 600 testes por dia.