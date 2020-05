Hamilton diz que sentirá 'vazio muito grande' nas corridas da F-1 sem torcida

09/05/2020 | 16:15



Acostumado a correr para milhares de fãs, o hexacampeão mundial Lewis Hamilton disse que sentirá um "vazio muito grande" ao dirigir pelas pistas da Fórmula 1 sem a presença dos torcedores nos arquibancadas, medida preventiva ao novo coronavírus que organizadores de algumas corridas já anunciaram, casos do GP da Inglaterra e da Áustria.

"Vai ficar um vazio muito grande", afirmou Hamilton, neste sábado, em entrevista ao canal da Mercedes no Youtube. O piloto britânico comparou a nova realidade das corridas neste ano sem torcida com um dia de testes.

"Para nós, será como um dia de teste, provavelmente ainda pior do que um dia de teste", lamentou o piloto da Mercedes. "Em um dia de teste, não há uma quantidade enorme de pessoas nos acompanhando em Barcelona. Só que agora vamos ficar sem ninguém nas arquibancadas, só vendo assentos vazios conforme andamos", acrescentou.

As 10 primeiras corridas desta temporada foram adiadas ou canceladas em meio à pandemia de coronavírus, com o icônico GP de Mônaco descartado pela primeira vez em 66 anos, e a Fórmula 1 foi obrigada a desenhar um novo calendário.

Hamilton lamentou o fato de não haver torcida principalmente no GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone, onde é idolatrado e já venceu seis vezes. "Eu lamentei muito porque são os fãs que fazem valer essa corrida. Ao redor do mundo, em todas corridas, ter mais público significa ter uma atmosfera melhor. É por isso que temos lugares como Silverstone e Monza", ressaltou.

No entanto, Hamilton entende que o retorno das corridas, mesmo com portões fechados, pode ser um alívio para os fãs confinados em suas casas em um momento difícil.

"Estou recebendo mensagens de pessoas de todo o mundo que estão lutando durante esse período porque não estão assistindo esportes", revelou o piloto da Mercedes. "Isso mostra o quão significativo é o esporte na vida das pessoas, que nos une e é muito emocionante e cativante. Não sei o quão emocionante será para as pessoas assistindo na televisão, mas será melhor do que nada".

A Fórmula 1 está esperançosa de que a temporada possa começar no dia 5 de julho, com o GP da Áustria inaugurando o campeonato. O plano é que 15 a 18 das 22 corridas programadas ainda possam ser concluídas.