Bárbara Evans anuncia que casamento será transmitido em live

09/05/2020 | 16:11



Bárbara Evans, que recentemente passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto no ovário, anunciou na última sexta-feira, dia 8, que seu casamento com Gustavo Theodoro será transmitido por meio de uma live pública no Instagram.

Respeitando a quarentena e o isolamento social, a cerimônia no civil acontecerá no dia 29 de maio, às 17h e, para que seus seguidores possam acompanhar tudo, o momento terá uma transmissão ao vivo.

Em uma publicação no Instagram, Bárbara explicou:

Bom, nosso casamento está marcado para o dia 15 de agosto. Vamos aguardar até o final do mês e, se for necessário, remarcaremos a data e comunicaremos a todos vocês. Mas não é só disso que viemos falar. Ontem, eu fiquei pensando muito em alguma ideia de como fazer para trazer mais alegria para nossas vidas, e eis que me veio a ideia de fazer o nosso casamento civil no haras do Gustavo em uma capela linda que tem lá. Mas Bárbara, estamos em quarentena. Sim, só vai estar eu, o Gustavo, minha cunhada Juliana, seu marido Lucas (que são os padrinhos), sem nenhum convidado.

A modelo ainda acrescentou:

Tudo [será feito] conforme a lei, respeitando a distância, tudo certinho. Vai ser algo simples, mas de coração. E o melhor? Vou fazer uma live para todos vocês poderem acompanhar esse dia tão importante para nós!