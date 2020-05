Gabriel David deu fim ao seu relacionamento com Anitta por pressão dos pais, diz jornal

09/05/2020 | 16:11



Anitta e Gabriel David terminaram seu relacionamento em abril de 2020. Contudo, neste sábado, dia 9, o jornal Extra revelou mais alguns detalhes sobre o fim do namoro. Segundo a publicação, tudo aconteceu após o aniversário de 27 anos de idade da cantora, em 30 de março.

Anitta estava triste porque não poderia realizar uma festa para comemorar seu aniversário ao lado de todos os seus amigos e familiares por conta do isolamento social, mas Gabriel teria feito de tudo para que ela pudesse ter uma celebração.

De acordo com uma fonte que estava com o casal, o rapaz deixou que a moça levasse alguns amigos para a casa onde estavam, em Angra dos Reis, e cozinhou alguns pratos veganos para sua amada, que não parecia satisfeita:

- O problema é que a Anitta reclamava demais, implicava com tudo, parecia a dona da casa. Nada estava bom.

Além da funkeira, seu namorado na época e seus amigos, os pais do rapaz, Anísio Abraão David e Fabíola David, também estavam presentes e, conforme afirmou o Extra, não se deram muito bem com a voz de Show das Poderosas. Então, os dois acabaram brigando.

Entretanto, Anitta acreditou que tudo era uma fase e que os pombinhos retomariam o namoro após a quarentena.

Pouco depois, Gabriel foi visto com outras duas mulheres em Búzios, no dia 28 de abril. No mesmo final de semana, a artista flertou com Gui Araújo, e ambos furaram a quarentena para se encontrar.

Apesar de estar atualmente na companhia do ex de Gabi Brandt, a fonte disse ao jornal que a morena queria voltar com o empresário:

- Há quem aposte que ela só fez isso para provocar o Gabriel. Ela queria voltar para ele.