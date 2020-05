Em vídeo surpresa, Títi e Bless revelam o nome do irmão para Giovanna Ewbank

09/05/2020 | 14:10



Giovanna Ewbank recebeu uma surpresa de Dia das Mães na manhã deste sábado, dia 9. Bruno Gagliasso, seu marido, ao lado dos filhos Títi e Bless publicaram um vídeo para a mãe no canal de YouTube da apresentadora. Em seu Instagram, Giovanna escreveu:

Hoje já acordei aos prantos! Mas de amor! Eis que acordo para ver se o vídeo que eu gravei para hoje entrou no horário certo, e de repente me deparo com uma surpresa de Dia das Mães feita pelo meu marido e meus filhos mais lindos deste mundo! Eles fizeram um vídeo surpresa para o dia de hoje e subiram no canal [...] Eu amo vocês mais que tudo nessa vida!

Ainda, no vídeo, Bless comentou qual nome ele gostaria que seu irmão tivesse:

- Eu queria Bless, Power Ranger Verde ou Chefinho.

E Títi também deu sua opinião:

- Eu queria Eduardo Felix ou Arthur.

Por fim, os dois acabaram revelando o verdadeiro nome do irmão: Zyan!