Bolsonaro desiste de churrasco no Alvorada após repercussão negativa

09/05/2020 | 12:13



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desistiu de realizar um churrasco no Palácio da Alvorada neste sábado (9), após forte repercussão negativa pela confraternização em meio ao avanço de mortes pela Covid-19. Bolsonaro ainda chamou de "churrasco FAKE", em publicação nas redes sociais, o evento que ele mesmo havia anunciado dias antes.

"Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco FAKE, mas o MBL se superou, entrou com AÇÃO NA JUSTIÇA", escreveu o presidente neste sábado.

Na quinta-feira, 7, Bolsonaro disse que receberia "uns 30 convidados" no Palácio do Alvorada. O churrasco seria bancado com "vaquinha" de R$ 70 por pessoa. Segundo o presidente, os convidados ainda fariam uma "peladinha", como são chamados jogos de futebol.

O assunto #churrascodamorte esteve entre os mais comentado no Twitter neste sábado, 9. Pela manhã, Bolsonaro recebeu apenas o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, na residência oficial da Presidência.

Desde a decretação do estado de emergência em razão da pandemia, o presidente Bolsonaro tem tido vários compromissos no fim de semana, que contrariam as recomendações de isolamento social. Em Brasília, ele já visitou o comércio local, causando aglomeração em regiões administrativas da capital federal, e participou de manifestações favoráveis ao seu governo e contrárias ao Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.