Jovem acusado de matar namorada em São Bernardo é preso pela Deic

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



09/05/2020 | 12:07



A Deic (Delegacia de Investigações Criminais) prendeu, na noite de sexta-feira (8), Gabriel Rodrigues Barbosa, 21 anos, suspeito de ter matado a jovem Aisha Valleska Batista da Silva, 18, encontrada morta no último dia 4, às margens do Rodoanel Mário Covas, no território de São Bernardo.

Na ocasião, a jovem foi encontrada pela polícia esfaqueada. A vítima de feminicídio era estudante de arquitetura e morava em Guarulhos, na Grande São Paulo, assim como o autor do crime.

A família de Aisha, que descobriu a morte da jovem pela televisão, afirmou que ela não tinha desavenças com ninguém, e que era uma pessoa tranquila. A investigação, presidida pelo delegado Cristiano Sacrini Ferreira, desvendou a autoria do caso em uma semana. Segundo a polícia, durante as apurações descobriram que Barbosa mantinha relacionamento amoroso com a jovem, concomitante com outro namoro, de quase cinco anos, com Isabella Gomes Prado de Oliveira, 20.

Segundo o autor, Aisha o pressionava para terminar seu namoro com Isabella e assumir o relacionamento com a vítima, motivo pelo qual decidiu “contratar terceiros”, mediante o pagamento de R$ 1.100, para dar um “susto em Aisha”, conforme relatou em seu depoimento. O jovem disse ainda que a vitima batia nele e não mostrava ter confiança, o iludindo e, por isso, “premeditou o assassinato”, levar Aisha até o local e entregar aos executores.

Ainda de acordo com o relato do criminoso, no dia dos fatos, conforme combinado com os contratados – ainda não identificados – , o jovem buscou Aisha em sua casa e a levou no sentido do Rodoanel, parando quando sinalizado pelos comparsas, que simularam latrocínio (assalto seguido de morte). Segundo ele, quando a jovem foi pega, os comparsas o mandaram “virar”, e Aisha foi tirada do carro aos gritos. Barbosa afirmou ainda que a vítima foi arrastada para o matagal próximo de um barranco às margens da rodovia, e “brutalmente assassinada”.

O Diário conversou com a equipe de investigação, que acredita que Barbosa seja o autor do crime, e não somente mandante, já que não cita nome dos “terceiros” contratados para execução do assassinato.

O jovem estava no último ano do curso de engenharia e, segundo apurado, tinha a vida bem encaminhada.

O caso foi registrado no 6º DP (Baeta Neves), porém, as investigações seguiram através da Deic. Delegato titular do departamento, Paul Henry Verduraz destaca apoio do Setor de Homicídios e SPTC (Superintendência da Polícia Técnico-Científica) da Seccional de Guarulhos, região onde viviam vítima e autor do crime.