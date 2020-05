Baep detém um indivíduo por tráfico de drogas em Diadema

Do Dgabc.com.br



09/05/2020 | 09:58



Agentes do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam, na manhã deste sábado (9), um indivíduo -- cujo nome não foi divulgado -- por tráfico de drogas. O criminoso foi encontrado na Rua Gangati, no Jardim Maraja, em Diadema, com mais de 2 quilos de entorpecentes.

Segundo a polícia, o jovem demonstrou nervosismo ao notar a presença dos agentes, quando tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele foram encontrados pacotinhos de drogas, sendo 699 de maconha; 946 de cocaína e 103 pedras de crack.

O traficante foi levado ao 1º DP (Centro), onde o caso foi registrado.