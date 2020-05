Obituário - 9 de maio de 2020

Ademir Medici

09/05/2020



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Sábado, 9 de maio de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 5 de maio

Aurora Moya da Fonseca, 85. Natural de Herculândia (SP). Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria das Graças da Silva, 61. Natural de Bezerros (PE). Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



Santo André, quarta-feira, dia 6 de maio

Kezuko Matsunaga, 93. Natural de Kokkaido, Japão. Residia em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Rafael Guillen, 80. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Santo André, quinta-feira, dia 7 de maio

Adelson Campos, 89. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Firmino Ambrique, 89. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Cydne Felix Cuencas, 87. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Francisco Ribeiro de Godoi, 86. Natural de Itapuí (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Serralheiro. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Moreira Queiroz, 84. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Assunção, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Maria de Lourdes Andrade, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ruth Teixeira de Oliveira, 82. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elzira Rosa da Costa, 79. Natural de Bueno Brandão (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Irene Elias Zambetti, 79. Natural de São Simão (SP). Residia na Vila Alice, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton da Silva Caracheste, 69. Natural de Paulópolis, Distrito de Pompéia (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Heckmann, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rodolfo Alexandre Perini, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Farmacêutico. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Manoel da Silva, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Nove de Julho, em São Paulo (SP). Motorista. Dia 7, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Valter Gomes, 57. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Clemilda Oliveira da Silva, 54. Natural de Santa Quitéria (CE). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo (SP). Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Denise Maria da Silva, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Cisper, em São Paulo. Missionária. Dia 7, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Antonio Valicio Fernandes Pereira, 51. Natural de Saboeiro (CE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Motorista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilson de Souza, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando de Amaral Silva, 33. Natural de São Paulo (SP). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo (SP). Motoboy. Dia 7, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Vitor Oliveira Santana, 20. Natural de Santo André. Residia no Jardim Adutora, em São Paulo (SP). Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 4 de maio

Aparecida Marcondes Chaves de Oliveira, 82. Natural de Borborema (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

José Gomes Garanito, 80. Natural de Mairinque (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Erminio Batista de Oliveira, 80. Natural de Francisco Sá (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.

Luiz Carlos Pereira Rezende, 78. Natural de Volta Redonda (RJ). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Wanderley Sorroche Martins, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

José Barbosa da Silva, 64. Natural de Bezerros (PE). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



São Bernardo, terça-feira, dia 5 de maio

Júlia Nietto Parra, 101. Natural de Santa Lúcia (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Aparecida de Carvalho Maciel, 91. Natural de Matão (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Jayme Paolucci, 77. Natural de Regente Feijó (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Walter de Oliveira Santos, 62. Natural de São Bernardo. Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Luiz Emílio Terzulli, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 5, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo (SP).

Marinalva dos Santos, 60. Natural de Jacobina (BA). Residia no Jardim Marco Polo, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.



São Bernardo, quarta-feira, dia 6 de maio

Roberto Baquero, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Planalto.

Lázaro Antonio dos Santos, 89. Natural de Dom Basílio (BA). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Edi Antonio Rossi, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.

Walquiria Macarini Pereira, 78. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério Jardim da Luz.

Carlos da Costa Alves, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia em Paulo (SP). Dia 6, em São Bernardo. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Celso Fernandes Costa, 68. Natural de Iguaí (BA). Residia em São Paulo (SP). Dia 6, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Donizeti Correa Veiga, 65. Natural de Três Pontas (MG). Residia em Taboão da Serra (SP). Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Três Pontas (MG).

Edvaldo Ribeiro Novaes, 61. Natural de Licínio de Almeida (BA). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Licínio de Almeida (BA).



São Bernardo, quinta-feira, dia 7 de maio

José Martins da Silva, 94. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no Jardim Tupã, em São Bernardo. Dia 7, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Luzia Ramos da Cruz Lins, 81. Natural de São José do Divino (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Pensionista. Dia 7, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Tatiane Pereira da Silva, 63. Natural de São Brnardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Elias Bezerra Galvão, 76. Natural de Agrestina (PE). Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo (SP). Dia 6. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Edith de Souza Adão, 92. Natural de Santo Antonio de Pádua (RJ). Residia em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Tereza Noguera Elias, 90. Natural de Bananal (SP). Residia na Vila Guarani, em São Paulo (SP). Dia 7, em Santo André. Vale da Paz.

Manoel Soares, 89. Natural de Jacaraci (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Vale da Paz.

Antonino Marangoni, 73. Natural de Nepomuceno (MG). Residia em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Cícero Donizette de Camargo, 62. Natural de Marília (SP). Residia em Diadema. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



M A U Á

Aurino Bispo dos Santos, 74. Natural de Itagiba (BA). Residia em Mauá. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.