A voz da sensatez

09/05/2020 | 00:02



A evidente disputa entre os correligionários do governador João Doria (PSDB) e os do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) faz com que qualquer medida tomada para controlar a pandemia do novo coronavírus, de um lado e do outro, seja imediatamente levada à arena do embate político. Tristemente, para estupefação do mundo, o Brasil consegue transformar a batalha pela sobrevivência humana em guerra ideológica. Renhida, a contenda resultou na formação de dois batalhões antagônicos. Em falsa e perigosa dicotomia, posicionam-se de um lado os chamados defensores da vida; do outro, os da economia. Assustador.

Demonstrando preocupação com o crescente número de casos da Covid-19 no Estado de São Paulo, o epicentro da pandemia no Brasil, Doria anunciou ontem a prorrogação da quarentena, prevista para acabar amanhã, para, pelo menos, 31 de maio. E não descartou a possibilidade de lockdown, o fechamento total das cidades. O governador não está errado. Assim como está correto o prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), de endurecer o rodízio de veículos, medida que vai ser discutida no Grande ABC, pelo Consórcio Intermunicipal, no começo da semana. Para derrotar a maior ameaça à existência humana do último século, vale todo esforço. Ainda que a multidão dos insensatos faça muito barulho – que, dentro do absurdo jogo político, é exatamente o que se espera.

A voz mais sensata que se ergueu para trazer razão ao debate foi a de Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda no governo de Michel Temer (MDB). Tão equilibrada que merece ser ouvida na íntegra: “Existe um equívoco de que o isolamento social, a quarentena, está causando a crise econômica. É ao contrário. A crise é causada pela pandemia. Parece óbvio, mas no discurso de muitos, inclusive em esferas de poder, estão agindo em direção contrária. O setor mais afetado pela crise foi serviços domésticos, que não foi objeto de nenhuma restrição. No entanto, foi o mais afetado pela preocupação das pessoas. O que afeta a economia é a pandemia, não as medidas para combater”. Perfeito.