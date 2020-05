Brincadeira entre amigos se torna ação solidária

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/05/2020 | 00:17



O que começou como uma brincadeira entre amigos durante a pandemia do novo coronavírus se transformou em ação solidária para auxiliar famílias que estão sofrendo com os efeitos da quarentena. Assim, amanhã, a partir das 18h30, o grupo criou um bingo solidário on-line. Um bloquinho com cinco cartelas vale um quilo de alimento mais um produto de higiene para participar das rodadas. Os prêmios aos vencedores serão a partir de doações de comerciantes de Santo André. Estarão em jogo semijoias, biquínis, aulas de música, sucos de frutas, doces e salgados, entre muitos outros.

A semente do projeto foi germinada a partir da conversa entre Michelle Marques, criadora do projeto Turma da Missão (que existe há 20 anos), e João Vitor de Aguiar, administrador da página do Facebook Unidos pelo Amor, que reúne e estimula pequenos comerciantes andreenses. Mas foi durante um jogo de bingo entre amigos que o rapaz teve um estalo e, junto dos colegas, decidiram pôr em prática.

“Estávamos brincando em casa e despertou a ideia: por que não fazer essa arrecadação com um bingo?”, recorda Vitor Alencar, um dos organizadores da ação. “De uma conversa prévia e uma brincadeira vieram a ideia e o planejamento. Será um bingo solidário. É forma de entreter, mostrar a causa e tentar resolver as necessidades de famílias que estão precisando”, complementa o comunicador.

Até ontem, 250 quilos de alimento haviam sido trocados por cartelas. A transmissão do bingo será na página Unidos pelo Amor, no Facebook. “E a ideia do bingo em si não é só ajudar famílias, mas estimular atitude social, trabalhando amor ao próximo. E ajudando a dar visibilidade aos comércios locais”, ressalta o organizador.

Vitor conta ainda que, apesar da quarentena e os problemas decorrentes, os comerciantes se voluntariaram a participar da ação e elogia a iniciativa “social” e “humana” dos mesmos. “Estes comércios estão passando por dificuldades, mas a causa venceu isso, com disposição em ajudar o outro”, conta, orgulhoso. “É um momento de revolução digital, da forma de ver as pessoas e o mundo”, conclui.