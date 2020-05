São Bernardo anuncia unidade de campanha do Bom Prato

Anderson Fattori



São Bernardo abre a partir de segunda-feira o primeiro Bom Prato de campanha do Grande ABC. A estrutura provisória, montada na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4.381, no bairro Assunção, tem como objetivo servir de retaguarda para a unidade do Bom Prato, que funciona dia e noite, no Centro, e viu a procura por marmitas crescer diante do início da quarentena.

O novo espaço tem capacidade para fornecer 400 marmitas diariamente, a partir das 11h. O valor do alimento será o mesmo praticado no Bom Prato do Centro, ou seja, R$ 1,

“Nesta pandemia, estamos buscando todas as medidas para garantir alimento na mesa dos moradores de São Bernardo. A população que se alimenta no Bom Prato, no Centro, terá a opção de fazer a refeição neste local. O intuito é evitar aglomerações e proteger a população. Desta forma, os moradores do Assunção, Alves Dias, Grande Alvarenga e região não precisarão mais ir até o Centro para ter almoço de qualidade por apenas R$ 1”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

O local será gerido por meio de parceria da Prefeitura com o Crami ABCD (Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância do ABCD), uma OSC (Organização da Sociedade Civil) que terá acompanhamento da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.

As refeições serão preparadas na cozinha no Bom Prato do Centro e servidas em formato de marmitas, sendo que 10% das refeições serão destinadas às crianças de até 6 anos, com isenção deste pagamento. A ação será válida enquanto perdurar os efeitos causados pelo estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19, mediante autorização do governo do Estado. O investimento feito pela Prefeitura de São Bernardo será de R$ 405 mil.

IMÓVEL ARRECADADO

O espaço para a instalação da unidade do Bom Prato de campanha foi cedido pela Secretaria de Cultura e Juventude, onde será instalada a Tenda Cultural, fechada em razão da pandemia da Covid-19. Esta área foi recuperada pela Prefeitura em 2019, por meio da Lei Municipal 6.691/2018. A legislação autoriza a administração a tomar posse de imóveis abandonados particulares e que acumulam dívidas com o município, visando a utilização social dessas áreas.