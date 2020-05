Três municípios da região mantêm cemitérios fechados no Dia das Mães

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



09/05/2020 | 00:09



São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires não vão permitir a visita aos cemitérios públicos hoje e amanhã, quando é celebrado o Dia das Mães. Em Santo André e São Bernardo, o acesso será restrito e com cuidados redobrados em relação à higiene. As ações, segundo as prefeituras, têm objetivo de frear a disseminação da Covid-19.



A proibição da visita aos cemitérios de São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires consta em decretos municipais publicados desde o início da quarentena e é válida por tempo indeterminado. As prefeituras não vão abrir exceções nem mesmo no Dia das Mães.



Já São Bernardo estabeleceu regras válidas, exclusivamente, hoje e amanhã. O decreto publicado quinta-feira permite visitas entre 8h30 e 17h30, observando medidas de afastamento físico (pelo menos dois metros). Além disso, os equipamentos públicos devem disponibilizar logo na entrada, em lugares estratégicos, álcool gel 70%, ou local para higienização com sabonete líquido e toalhas de papel não reciclado. Para que seja possibilitado o acesso, os visitantes devem estar com máscaras, assim como determina também decreto do governo do Estado, vigente desde quinta-feira e que exige o uso do item de proteção em todos os locais, públicos ou privados.



Também será limitado o acesso simultâneo a até 200 pessoas, garantindo o revezamento automático. Além disso, as visitas podem durar, no máximo, 20 minutos. A Prefeitura divulgou que servidores vão fiscalizar os locais para checar o cumprimento das medidas. A desobediência pode acarretar na remoção do munícipe dos locais.



Em Santo André, os cemitérios públicos vão funcionar apenas amanhã e das 8h às 17h. Só será permitida a entrada de pessoas usando máscara e mantendo o distanciamento físico obrigatório. Além disso, a cidade vai disponibilizar o Pit Stop da Prevenção nas entradas principais, que serão as únicas abertas, oferecendo medição de temperatura e álcool gel para higienização das mãos.



A Prefeitura destacou que também só será permitida a permanência de pessoas por 20 minutos e, caso ocorra excesso de visitantes, medidas de restrição serão tomadas.



Em Mauá, não houve nenhuma restrição exceto as que já foram previstas e estão vigentes, como o uso das máscaras e distanciamento físico. Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Rio Grande da Serra não havia informado se adotaria regras diferenciadas neste fim de semana.



PARTICULARES

Alguns cemitérios particulares do Grande ABC também adotaram medidas contra as aglomerações. O Cemitério Parque ABC, na Vila Carlina, em Mauá, suspendeu as visitas todos os dias, mas abrirá exceção apenas no Dia das Mães. O Vale dos Pinheirais, também na cidade, vai receber familiares das 8h às 18h, mas recomenda os cuidados com aglomerações entre os jazigos.



O Jardim das Colinas, em São Bernardo, não receberá visitas, inclusive amanhã, e permanece aberto apenas em caso de emergências.