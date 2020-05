Extensão da quarentena; extensão da aflição

Raphael Rocha



09/05/2020



No Grande ABC, a maioria dos políticos tem caminhado no sentido do que dizem a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Ministério da Saúde na luta contra o novo coronavírus. Porém, a extensão da quarentena no Estado, divulgada ontem pelo governador João Doria (PSDB), trouxe preocupações aos gestores públicos para o futuro. Isso porque o novo decreto apresentou situação de que a luz no fim do túnel está cada vez mais distante e que a batalha contra a Covid-19 está longe de ser vencida. A cada dia, as contas públicas ficam mais vermelhas e a saída do buraco é mais complexa. Não à toa, começa a ganhar força, em especial entre os políticos que estão no mandato, pedido para adiar a eleição, até para que o pleito não seja exclusivamente pautado pelo rombo causado pela Covid-19.

BASTIDORES

Divisão

O aumento do período de quarentena no Estado, divulgado ontem pelo governador João Doria (PSDB), dividiu prefeitos do Grande ABC. Uns defendem que haja retomada gradual do comércio, com toda a cautela possível, com uso de máscara e álcool em gel, além de distanciamento entre pessoas. Outros pregaram até mesmo o lockdown, quando somente atividades essenciais ficam abertas. A reunião entre os chefes do Executivo, no Consórcio Intermunicipal, está marcada para segunda-feira de manhã.

Publicidade

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC começou a discussão para contratar agência própria de publicidade para divulgar ações da entidade. Licitação deve ser publicada nos próximos dias, até porque, por ser pioneiro em algumas ações contra a Covid-19, a instituição regional tem sido alvo de muitas reportagens.

Nomeação

A Prefeitura de São Bernardo fez remanejamento na Secretaria de Educação. A secretária Silvia Donnini foi transferida para comandar a pasta de Cidadania e Pessoa com Deficiência. Foi substituída por Celso Ricardo Silva, que já atuou em diversas funções dentro da Secretaria de Educação. Silva é o terceiro secretário do setor na gestão, já que, antes de Silvia, quem geria o departamento era Suzana Dechechi.

Solicitação

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, encaminhou para a direção da Polícia Civil do Estado pedido para que haja doação de 26 armas de fogo para o município de Rio Grande da Serra, que recentemente criou sua GCM (Guarda Civil Municipal). O pedido foi formalizado pelo parlamentar juntamente com o prefeito de Rio Grande, Gabriel Maranhão (Cidadania).

Articulações

Depois de conversar com o vereador Olyntho Voltarelli (PSDB), o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Marcos Bassi (PSDB), dialogou com o parlamentar Daniel Cordoba (PSDB), em sua articulação junto à bancada tucana para se emplacar como candidato a vice em chapa liderada pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

Live

Pré-candidato do PT em Ribeirão Pires, Felipe Magalhães organizou ontem uma live com o economista e professor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Francisco Funcia, que integra também o conselho nacional de saúde. A conversa foi sobre os impactos econômicos com a pandemia do novo coronavírus e os reflexos na contabilidade pública de Ribeirão.