S.Caetano cria controladoria para acompanhar gastos da Covid-19

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



09/05/2020 | 00:01



O governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), vai instituir uma controladoria exclusiva para acompanhar receitas e despesas relacionadas à Covid-19.

O objetivo da administração é mapear de que forma estão sendo empenhados os recursos públicos em ações para tentar conter o avanço do novo coronavírus na cidade. A averiguação ficará além da Secretaria de Saúde, que centraliza as atividades contra a Covid-19.

Decreto será publicado nos próximos dias com as regras de funcionamento da corregedoria. Auricchio adiantou que serão quatro servidores – um deles presidirá os trabalhos – e que todas as atividades ficarão subordinadas à Controladoria-Geral do Município, administrada por Mylene Gambale.

“Serão integrantes multisetoriais. Teremos funcionário da saúde, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, da pasta de Governo. Terão papel de prevenção (de mau uso do recurso público) e de investigação (em episódios de denúncias concretas) se for o caso”, avisou Auricchio. “O trabalho não será auditar os contratos da Secretaria da Saúde. Vamos analisar os gastos de assistência social, educação, Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental)”, emendou.

Segundo a Prefeitura de São Caetano, houve aumento de R$ 42,3 milhões de despesas na área da saúde para conter a pandemia do novo coronavírus, entre compra de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), reforços nos leitos de pacientes com a Covid-19 e outras ações. Como a cidade está sob decreto de calamidade pública, pode firmar contratação por dispensa de licitação.

Auricchio discorreu que, neste primeiro momento, pedirá relatórios semanais à futura corregedoria. “Eles podem estabelecer como vão se reunir. Uma, duas, três vezes na semana, presencialmente, desde que respeitadas todas as orientações médicas, ou virtualmente. Mas o objetivo é colocar no radar e nos holofotes todos os gastos. Temos zelo pelo dinheiro público.”

TRANSPARÊNCIA

A Prefeitura de São Caetano está em fase final de implementação de site exclusivo de acompanhamento dos gastos com ações para combate à Covid-19. Listagem de receitas, despesas e contratos terá espaço próprio dentro do Portal da Transparência do município.

“Foi um compromisso que tivemos, de colocar tudo relacionado à Covid-19, dentro de um sistema para que o cidadão também possa acompanhar”, declarou Auricchio.

No Grande ABC, as prefeituras de São Bernardo, chefiada por Orlando Morando (PSDB), e de Mauá, gerida por Atila Jacomussi (PSB), reservaram espaço próprio em seus sites para fiscalização dos gastos com atividades para conter a pandemia.