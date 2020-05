Morre Gê do Aliança, vereador de Ribeirão, aos 61 anos

Raphael Rocha

08/05/2020 | 19:59



O vereador Gê do Aliança (Podemos), de Ribeirão Pires, morreu nesta sexta-feira (8), vítima de infarto fulminante. Ele tinha 61 anos.

José Geraldo Pereira Xavier se elegeu pela primeira vez em 2012 – havia se candidato também em 2004 e 2008. Morador do Parque Aliança, foi treinador do time de futebol de várzea do bairro.

Em 2016, pelo PSC, recebeu 486 votos. Mineiro de São João da Ponte, ele recentemente havia sofrido infarto, mas sem gravidade. Depois do ocorrido, Gê havia abandonado o cigarro e bebidas alcoólicas.

Sua cadeira deve ser ocupada pela ex-vereadora Cléo Meira. Ela recebeu 471 votos na eleição de 2016, mesmo número do também ex-parlamentar Anderson Benevides (sobrinho do ex-prefeito Saulo Benevides), mas tem prioridade por ser mais velha – 52 anos a 29 anos.