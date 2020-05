Lá vai o Divino, do Pacaembu ao Bruno Daniel

Ademir Medici

09/05/2020 | 00:01



Categoria esmeraldina

Texto: Humberto Sergio Mariano

Estive algumas centenas de vezes no Pacaembu, mas a primeira vez a gente nunca esquece.</CW>

Santista, isolado numa família inteiramente palestrina e nordestina, meu irmão escolheu como meu presente de aniversário de 10 anos levar-me, pela primeira vez, a um jogo de futebol num estádio.

Pacaembu, sábado, 21 de março de 1964, dez dias antes da ‘Redentora’. Palmeiras e Portuguesa, Torneio Rio-São Paulo, estreia de Dida e Henrique na Portuguesa, à qual na época se nominava, orgulhosamente, Portuguesa de Desportos (sempre tive comigo que sua decadência começou quando a imprensa e sua própria torcida aceitaram chamá-la simplesmente de Lusa).

Já era o time da primeira Academia: Valdir, os dois Djalma, Zequinha, Ademir da Guia, Gildo, Servilio, Alencar, Tupanzinho e outros. Além dos estreantes, a Portuguesa de Desportos foi com Félix, Ditão, Nair, Pampolini e Ivair, entre outros.

Impressionou-me, para sempre, a camisa azul de Valdir de Moraes, a camisa listrada rubroverde da AAPD e a categoria do número 10 esmeraldino. Três a zero, o placar clássico, para o Palmeiras.

Voltar do Pacaembu para São Miguel equivalia, naquela época, a ir de São Paulo a Ribeirão Preto. Para nós, que sempre fomos um bairro paulistano, ir ao Centro era ‘ir à cidade’.

Não deixei de ser santista, graças a Deus, mas o Divino passou a ser, para todo o sempre, meu segundo ídolo, ou o ídolo máximo, porque d’Outro eu sou crente e devoto.

NOTA DA MEMÓRIA

Para ilustrar a bela crônica de Sérgio Mariano, poderíamos escolher uma foto do personagem central desfilando seu talento no Pacaembu, motivo maior desta série. Preferimos esta foto de Ademir da Guia no Bruno Daniel, calmo, compenetrado, gentil, cercado pelos fãs.

O ano: 1974.

Aproveitamos para render, uma vez mais, homenagem ao saudoso João Colovatti, o grande repórter-fotográfico da história do jornalismo do Grande ABC, que cobriu aquele amistoso, ao lado do também brilhante repórter-fotográfico Ricardo Hernandes, que flagrou o amigo.

