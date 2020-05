UFC 249 tem avaliações médicas diárias, testes para covid-19 e 'equipe essencial'

08/05/2020 | 19:00



O UFC 249, realizado neste sábado, em Jacksonville, nos Estados Unidos, vai adotar uma série de medidas para cumprir os protocolos de segurança e evitar a propagação da covid-19. A organização confirmou ao Estado que serão realizadas avaliações médicas diárias, além de testes para covid-19.

Os lutadores escalados para o evento chegaram ao hotel do UFC em Jacksonville na última quarta-feira. No local, eles passaram pela primeira avaliação médica, responderam a um questionário e tiveram a temperatura checada. Depois, foram realizados dois testes - a coleta de swab nasal, para determinar se são portadores ativos, e a de sangue, para checar se existe a presença de anticorpos.

Entre as regras impostas pela organização também está o isolamento de todos os atletas no hotel, distanciamento entre eles e o uso de máscaras em todas as atividades. Nesta sexta-feira, foi realizada a pesagem oficial e encaradas. Atletas, como o brasileiro Ronaldo Jacaré, também optaram por usar luvas.

O UFC organizou as atividades no hotel sem a presença de público e não realizou a pesagem cerimonial, que geralmente acontece após o evento oficial e com a participação dos fãs.

Já no sábado, a organização afirma que vai contar apenas da equipe essencial, composta por atletas, membros da Comissão Atlética da Flórida e profissionais fundamentais para a realização do evento, mas em número reduzido.

Também estarão presentes cerca de 10 jornalistas para cobrir o evento, mas a programação inclui um Media Day virtual na quarta-feira, dia 13. Outros eventos virtuais com a imprensa foram marcados para os dias 11 e 14 de maio, quando atletas dos próximos eventos estarão disponíveis para entrevistas.