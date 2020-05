Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



08/05/2020 | 18:42



A Prefeitura de São Bernardo anunciou a abertura, do que o Paço chamou, de Bom Prato Avançado. O local, montado onde seria a tenda cultural da cidade, começa a funcionar na segunda-feira (11). “Quem mora nos bairros Assunção, Alvarenga e Alves Dias não precisa mais ir almoçar no Centro, onde é oferecido café da manhã, almoço e jantar”, avisou o prefeito, Orlando Morando. O novo Bom Prato vai servir apenas almoços por R$ 1, que virão em marmitex e não poderão ser consumidos no local. O restaurante está localizado na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4,381, ao lado da Praça Giovanni Breda.