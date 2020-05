Gloria Maria posta clique antigo com suas filhas e atualiza fãs sobre sua saúde: Estou praticamente recuperada

08/05/2020 | 17:11



Gloria Maria trouxe mais fofura para sua timeline ao relembrar uma foto com suas filhas, Laura e Maria, quando ambas eram ainda pequenas! A apresentadora usou o recurso de Throwback Thursday para resgatar o clique no Instagram e, de quebra, atualizou seus fãs sobre o seu estado de saúde após passar por uma cirurgia de retirada de tumor no cérebro.

Na legenda, escreveu o seguinte:

Para enfrentar esse tempo tão difícil um momento inesquecível. Minha primeira capa de revista de Dia das Mães com minhas filhas. E como não tenho postado nada aproveito para dizer a vocês que estão sempre comigo que estou praticamente recuperada...

A jornalista ainda cita que, caso não estivesse acontecendo a pandemia do novo coronavírus, ela já estaria trabalhando:

Se não fosse o vírus já estaria trabalhando. Mas tudo vem na hora certa. Ainda é tempo de ficar em casa. Na verdade estou em isolamento desde minha cirurgia seis meses atrás. Virei especialista! Nada fácil, mas vai acabar! Obrigada pela energia e o carinho de vocês! Juntos vamos desvendar esse mundo novo! Aguardem.

Fofa, né?

Em fevereiro, ela havia agradecido por estar viva após o fim de seu tratamento.