Fábio Jr. faz live em homenagem às mães

08/05/2020 | 17:10



O período de quarentena para a contenção do coronavírus trouxe um novo movimento dos artistas: sem poder fazer shows tradicionais, muitos têm feito transmissões ao vivo de suas casas ou locais com poucas pessoas, para animarem os fãs. Na sexta-feira, dia 8 de maio, Fábio Jr. promete emocionar as mães, dois dias antes do Dia delas, com seus clássicos, como Caça e Caçador e Alma Gêmea. A live começa às 21h30, nas redes sociais do portal R7, da Record, e no YouTube do cantor.

Daniel irá fazer um show ao vivo no próprio Dia das Mães, domingo, dia 10 de maio, que vai ao ar na Band, às 15h45. As rádios Band FM e Nativa FM também transmitirão a apresentação.

E Maria Rita também anima o Dia das Mães, domingo, dia 10 de maio, a partir das 11hs, em seu canal no YouTube.