Bruno Gagliasso fala sobre Titi ser cópia de Giovanna Ewbank: - Elas com certeza se conhecem de outras vidas

08/05/2020 | 17:10



Bruno Gagliasso participou de uma live de João Vicente de Castro para o Instagram do canal GNT! Ao amigo, o astro reviveu os momentos em que adotou seus dois filhos mais velhos: Titi e Bless. Ambos, que são do Malawi, na África, foram acolhidos por Bruno e a esposa, Giovanna Ewbank, que agora está grávida!

Primeiro, o ator lembrou de como foi o primeiro encontro com Titi:

- Para mim, foi também um reencontro. Giovanna teve esse reencontro com ela, porque elas com certeza se conhecem de outras vidas. Quando eu cheguei [ao Malawi], a expectativa era muito grande porque Giovanna já tinha sido bem recebida pela Chissomo [nome de Titi], e comigo foi a mesma coisa. Não consigo esquecer dela correndo de braços abertos. Ela nunca tinha me visto, me abraçou e veio... É muito forte. Falar disso me toca muito porque ali, para mim, ela de fato nasceu para a gente. Ela veio com um sorriso, tinha um olhinho torto... Foi nosso primeiro encontro. Muita gente fala para mim que está na fila da adoção, que quer muito ir. Cada encontro é de uma maneira (...) Isso não é uma regra. Não é toda criança que vem de braços abertos para perto da gente.

Em seguida, falou sobre a adoção de Bless:

- A gente foi para lá com um propósito, foi para isso. A gente foi porque a gente queria ter mais um filho, Titi queria ter um irmãozinho, conhecemos as professoras, as cuidadoras. Ele era quietinho, era na dele... Isso chamou nossa atenção.

O mais legal foi quando Bruno falou sobre os jeitos dos filhos, que se tornaram parecidos com os pais!

- Eu estava olhando para o Bless esses dias e pensei: Nossa, eu faço isso. Ele tem meu jeito, meu sorriso. Não nasceu da barriga da Gioh, mas sou eu (...). A semelhança é apresentada de diversas maneiras, principalmente nas atitudes. Eu vejo atitudes nele que falo: Não é possível. Chissomo, então, é a cópia da Giovanna.

Como dito anteriormente, Gioh está grávida! E Bruno recorda como foi receber a notícia de que mais um filho está chegando:

- Quando a gente descobriu que ela estava grávida, ficamos em pânico, assustados. Pensamos: Como vai ser agora com um filho biológico? (...) Foi completamente sem querer. Ela estava indo para São Paulo colocar o DIU.

Por fim, citou a consciência de que Titi e Bless vão eventualmente sofrer com o racismo, de alguma maneira:

- Temos certeza que eles vão sofrer por morarem num país com tanto preconceito como no Brasil. Eles não sentem claramente o racismo. Eles têm consciência (...) A gente procurou uma escola que abordasse temas preconceito, racismo, que falasse para as minorias. Mas fizemos questão que eles estudassem nessa escola porque eles vão discutir assuntos que discutimos em casa com eles (...) Eles têm noção que somos diferentes. Outro dia teve um exercício na escola e ela (Titi) falou: Meus pais são brancos, meu pai é todo tatuado. (...) A gente mostra livros... Ela sabe que minha cor é mais escura do que a mãe, e eles sabem que a cor deles é mais escura do que a minha e a da mãe. Se eu mostrar a foto do [Martin] Luther King meu filho sabe quem é, da Rosa Parks, eles sabem quem é. Eles sabem que são negros, são africanos. A gente faz isso para eles enfrentarem esse mundo preconceituoso e racista (...) Quando eles sofrerem isso na pele, estarão preparados de alguma maneira.