Em busca de equilíbrio

Concentração é uma palavra-chave dentro do mundo da ioga, uma vez que é preciso fazer com que corpo, mente e alma tenham como foco um objetivo em comum. A prática dessa ciência espiritual milenar indiana exige atenção para a meditação (quando se concentra em um pensamento buscando maior e melhor entendimento sobre ele), ao mesmo tempo em que certas posições são realizadas, sendo uma ação em conjunto. Recomendada para todas as idades, a ideia tem crianças entre seus adeptos, com os desafios para reflexão e realização dos mais de 1.000 movimentos – além de deixar aparelhos eletrônicos de lado – fazendo parte da brincadeira.

O distanciamento físico motivado como combate à ampliação da contaminação da Covid-19 faz com que as aulas presenciais estejam suspensas. Com a ajuda da internet, as lições estão sendo passadas para as famílias por meio de vídeos e lives nas redes sociais. É o caso das irmãs Julia Romerio Domingues, 10 anos, e Alice Romero Coppini, 4, moradoras de São Bernardo. “Me ocupa, faço uma atividade, me acalma e é um tempo em que eu e minha mãe fazemos algo juntas”, diz Julia. “Gosto porque é legal e faz bem. É chato se demora muito”, explica Alice. “Eu aprendo fazer a posição e a equilibrar.”

Sobre a pluralidade da prática, Julia gosta de ampliar seu repertório de movimentos. “A parte mais legal é que é divertido fazer as posições, um desafio”, diz, explicando que fica frustrada quando não consegue realizar certos movimentos mais complexos. “Uma pessoa com mais treino consegue ter resultados melhores e uma pessoa que acabou de começar vai ter mais dificuldades.”

Quem também tem aproveitado o tempo em casa para continuar as aulas é Theo Mantovani Lopes, 7, de São Caetano. Ele achava que a mãe praticava algum tipo de exercício e começou a se interessar com o tempo. Na companhia do irmão Gael, 4, eles recebem lições regulares, quase que diárias, com duração de cerca de 40 minutos. “Tem poses muito legais, como a pose da borboleta, onde você pode balançar os joelhos. Mas eu não sou muito de esperar (a concentração) e de ficar quietinho. Sempre sou agitado. Preciso me mexer e tenho que me controlar”, explica Theo. “A ioga me ajuda a gastar energia.”

Entre os ensinamentos sobre conexão com si mesmo que aprende aos poucos, Gael gostou da ideia do característico termo indiano ‘namastê’, que significa ‘a divina luz que habita em mim saúda a divina luz que habita em você’ e é muito ligado ao universo da ioga. “Tudo de bom para você, tudo de bom para mim”, diz o menino.

Filosofia ajuda em período isolado

A filosofia de vida em torno da ioga pode trazer benefícios para o cotidiano das crianças em meio ao isolamento físico contra a Covid-19. Com as escolas tendo as aulas presenciais suspensas e opções de entretenimento canceladas temporariamente, elas têm ficado em casa mais do que o normal e a prática aparece como alternativa para desenvolver corpo, mente e alma.

Por meio das posturas e exercícios de meditação, o público consegue encontrar espécie de equilíbrio pessoal. É possível liberar irritações e preocupações por meio da concentração e das atividades. Melhoras na flexibilidade e na força, readequação da postura e ativação para funcionamento mais completo dos órgãos também fazem parte da lista de benefícios.

Especialistas afirmam que é importante perceber que a ioga acaba sendo forma de observar a vida e a troca de energias com o mundo. Dizem que as crianças contam com leveza natural para viver e brincar, sendo que o cotidiano abre espaço para influências externas que geram complicações, como ansiedade e irritação.

O recomendado é que haja dedicação regular, de cerca de uma hora, para realizar reflexão em meio aos movimentos. Durante a quarentena por causa do novo coronavírus, a prática pode auxiliar a lidar com o excesso de energia dentro de casa e para aliviar as tensões de não poder viver normalmente pelo mundo.

Programa foca em público infantil

A conexão entre o universo da ioga e o público infantil tem tido a ajuda de projeto especial. Trata-se do programa Yoga Com Histórias, criado por João Soares (contador de histórias) e Rosa Muniz (pedagoga) de olho no capacidade do pequeno público em conhecer essa experiência corporal e sensorial de maneira lúdica.

Momentos de concentração e atividades são intercalados ao longo dos episódios. Os contos trazem à tona diversos personagens e suas jornadas sempre acabam por apresentar questões simbólicas, com a ideia de que as crianças possam lidar com emoções distintas e aprendam alguns princípios éticos.

Claro que as posições, como as posturas da montanha, da Lua, do corvo e do coração aberto, são ensinadas com ajuda das animações. São diferentes níveis. A família toda acaba sendo convidada a participar.

Os episódios de Yoga Com Histórias são exibidos na TV Rá Tim Bum (segunda, quarta e sexta-feira, às 15h30 e 19h) e na TV Cultura (sábados, às 13h), também podendo ser vistos no YouTube. Mais informações sobre o projeto estão em www.yogacomhistorias.com.br.

